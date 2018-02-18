بالفيديو.. حملة شبابية لضبط أجانب يجلسون مع فتيات سودانيات

الخرطوم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطه سوداني بأحد شوارع الخرطوم، ليوثق موقف عدد من أصدقائه الذين يتجولون في المدينة، لضبط أي أجنبي يجلس مع فتاة سودانية .

وخلال المقطع، ظهر عدد من الشبان وهو يعثرون على شاب سوري الجنسية يجلس مع فتيات سودانيات في الخرطوم.

وأثار الفيديو جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحقية هؤلاء الشباب في التصرف مع الآخرين دون الاستعانة بالجهات المعنية من ناحية، وحول شهامتهم وحفاظهم على بنات بلدهم من ناحية أخرى، وذلك بعدما قال صاحب المقطع المصور خلال الفيديو ” بعد لحظات هذا الشاب سيكون بداخل سيارتنا وسنقوم بالتصرف معه ” .