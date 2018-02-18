دياز يستبعد المعيوف والفرج لرحلة مسقط ويضم هوساوي وعطيف

نواف السالم(صدى):

استعبد فريق الهلال المغادرة إلى مسقط اليوم الأحد، كل من أسماء اللاعبين ” سلمان الفرج، عبدالله المعيوف، عبدالله الزوري ” عن القائمة، حيث يواصل الأول برنامجه التأهيلي بمقر النادي، بينما فضل الجهاز الفني إراحة الثنائي عن لقاء الإستقلال الإيراني بعد غد والإعتماد على زميله الدولي العماني علي الحبسي، فيما لم يدخل عبدالله الزوري خيارات المدرب الأرجنتيني ” رامون دياز ” في اللقاء.

وضمت القائمة الزرقاء الثنائي ” أسامة هوساوي وعبدالله عطيف ” ، عقب غيابهما عن مواجهة الشباب الأخيرة الماضية.

ويواجه الهلال بعد غد الاستقلال الإيراني على أرض الأخير المحايدة، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.