20 ألف ريال لكل من يتزوج بفتاة بلغت الـ 30 في الجوف

علي العنزي(صدى):

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة طبرجل في منطقة الجوف، عن إطلاق مبادرة اجتماعية للحد من العنوسة، والتشجيع على الزواج، تتمثل في تقديم دعم مالي بمبلغ 20 ألف ريال لكل من يقدم على الزواج من فتاة بلغت سن الثلاثين فأكثر.

ووضعت الجمعية عدة شروط للاستفادة من المبادرة، في مقدمتها ألا يقل عمر الزوجة عن 30 عامًا، وأن تكون من سكان المحافظة أو القرى التابعة لها، وألاّ يكون سبق للزوج الاستفادة من الدعم المقدم من المبادرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عبدالرحمن الحميد، إن الجمعية حددت العمل بالمبادرة بداية من الأول من شهر جمادى الآخرة الحالي، داعياً الأسر لخفض تكاليف الزواج وعدم المبالغة في المهور.