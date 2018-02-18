غرامة مالية على عائض القرني لسطوه على كتاب ” باشا “

عادل الحربي(صدى):

تمكن ورثة الدكتور عبدالرحمن باشا من كسب القضية التي رفعوها مسبقًا على الشيخ عائض القرني ، والتي اتهموه فيها بالسطو على كتاب والدهم ” صور من حياة الصحابة ” ، بعدما قدم ” القرني ” كتابة حرفية من الكتاب خلال برنامجه ” هذه حياتهم ” .

وتحدث ” القرني ” خلال برنامجه الذي يقدمه عن مجموعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال حلقاته التي من المفترض أنها من تأليفه .

وألزم الحكم المدعي عليه بدفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال ، لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية ، بالإضافة إلى إلزام الإذاعة التي بثت البرنامج بإيقاف إعادة حلقاته ، وفرض تعويض على الشيخ عائض القرني ، بدفع 120 ألف ريال لشركة دار الأدب الإسلامي .