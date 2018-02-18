غرامة مالية على عائض القرني لسطوه على كتاب ” باشا “
تمكن ورثة الدكتور عبدالرحمن باشا من كسب القضية التي رفعوها مسبقًا على الشيخ عائض القرني ، والتي اتهموه فيها بالسطو على كتاب والدهم ” صور من حياة الصحابة ” ، بعدما قدم ” القرني ” كتابة حرفية من الكتاب خلال برنامجه ” هذه حياتهم ” .
وتحدث ” القرني ” خلال برنامجه الذي يقدمه عن مجموعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال حلقاته التي من المفترض أنها من تأليفه .
وألزم الحكم المدعي عليه بدفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال ، لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية ، بالإضافة إلى إلزام الإذاعة التي بثت البرنامج بإيقاف إعادة حلقاته ، وفرض تعويض على الشيخ عائض القرني ، بدفع 120 ألف ريال لشركة دار الأدب الإسلامي .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2839 ] نشر منذ 24 دقيقة
للاسف مهي اول مره يسطو علي كتاب
رااايق[ عدد التعليقات: 3770 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ** هذا كل مايطلع كتاب بأسمه * يتبين أنه سارقـه ** من جد أستح على وجهك **
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أنت داعية * وهذا يقلل من مصداقيتك عند الناس ** خاف الله **