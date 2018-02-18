الجهات الأمنية تكثف جهودها للعثور على شحنة ” هيل ” بمليون ريال

نايف السالم(صدى):

تواصل الجهات الأمنية بجدة تحقيقاتها ، حول واقعة اختفاء شاحنة نقل بحمولة ” هيل ” على متنها ، وتصل قيمتها إلى مليون ريال ، قادمة من ميناء رابغ إلى جدة ، حيث كثفت جهودها لحل اللغز والعثور على الشاحنة التي تثار الشكوك حول سائقها .

ووفقًا لتصريحات صاحب مؤسسة النقليات بالمنطقة ، فإن الشاحنة قد وصلت وعلى متنها الحمولة إلى المستودع لتفريغها ، حيث تم إيقافها بجواره إلى اليوم التالي، إلا أنها اختفت من أمام المستودع ، وأغلق جوال السائق باكستاني الجنسية بشكل مفاجئ .

وأشار صاحب المؤسسة ، إلى أنه تقدم بعدة بلاغات إلى ثلاثة أقسام للشرطة بمنطقة جدة ، حتى انتهى به المطاف في النهاية للتقدم إلى إدارة شرطة جدة التي وجهت أحد الأقسام بمتابعة ملف الموضوع .

وأردف المواطن قائلًا ” أثناء تواجدي في أحد الأقسام وردني اتصال هاتفي من قِبل أحد السائقين تربطني علاقة به ، ليؤكد لي أن الشاحنة متوقفة في مواقف منع الشاحنات بمحافظة بحرة ، حيث توجهت على الفور إلى الموقع ، وبالفعل وجدت الشاحنة متوقفة ويظهر على الحاوية تحطيم قفلها ، فيما لم يتم العثور على الحمولة بداخلها ، وهو الأمر الذي اضطرني إلى الذهاب إلى شرطة محافظة بحرة والتي لم تتسلم بلاغي لاستكمال الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات .

وعاود المواطن الذهاب في اليوم التالي إلى إدارة شرطة محافظة جدة ؛ والتي وجهت قسم شرطة الجنوبية على الفور لاستكمال إجراءات البلاغ والتواصل مع شرطة بحرة لرفع البصمات وفحص الشاحنة وأخذ معلومات كافية عن البضاعة التي لا يعرف مصيرها حتى اللحظة الحالية .

واستعان صاحب مؤسسة النقليات ، بكاميرا المستودعات المجاورة ، والتي كشفت أن السائق غادر بالشاحنة بعد وصولها إلى المستودع بساعة ، وذلك بعد أن تم التأكد من وصول البضاعة من قِبل إدارة المستودع وإيقافها خارج أسوار المستودع نفسه .

وأضاف أن صاحب البضاعة ” الهيل ” المستورد من أمريكا ، حرص على التعاون مع المواطن لحين كشف المتسبب وراء ذلك والعثور على البضاعة المسروقة .