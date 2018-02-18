أوبر تسلم جزء كبير من أعمالها إلى منافستها ريديشارين

واشنطن(صدى):

قررت شركة أوبر الأمريكية المالكة لتطبيق طلب سيارات الأجرة على الهواتف الذكية، تسليم جزء كبير من أعمالها وفروعها في منطقة جنوب شرق آسيا إلى منافستها ريديشارينغ، وسوف تقوم الشركة الأمريكية بتسليم أسهمها فور إتمام الصفقة.

وقالت مصادر، إن الصفقة كانت جزءًا من استراتيجية واسعة لمساعدة أوبر على خفض التكاليف والنفقات قبل الاكتتاب المخطط له، حيث فقدت أوبر 4.5 مليار دولار خلال عام 2017، وبلغت إيراداتها 7.5 مليار دولار، مما يعني أن هناك الكثير من الطلب على خدمتها، وإن كانت تحتاج لبعض الترشيد في النفقات.

ووأضافت المصادر عانت شركة أوبر في منطقة آسيا بشكل واضح، لا سيما مع وجود العديد من الخدمات الإقليمية تنافس عملاقة السيارات الأجرة العالمية، حيث انتزع المنافس من الشركة الأمريكية في السوق الصيني حصة كبيرة من السوق.