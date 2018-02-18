” هامبورج ” يلعب في حراسة الكلاب البوليسية بالبوندسليجا

طلال الغامدي(صدى):

استخدمت الشرطة، الكلاب البوليسية، في مباراة فريق هامبورج الألماني، و ليفركوزن، لترهيب المشجعين، ومنعهم من النزول إلى الملعب، إضافة إلى مساعدة اللاعبين على المغادرة بأمان.

وواصل فريق هامبورج الألماني العريق سلسلة نتائجه المخيبة للآمال والمتواصلة للأسبوع الثالث والعشرين من دوري الدرجة الأولى بالبوندسليجا؛ حيث خسر أمام ليفركوزن بهدفين مقابل هدف أمس السبت.

وفي مباراته الأخيرة حاول العشرات من المشجعين اقتحام الملعب أكثر من مرة أثناء وبعد المباراة للاعتداء على اللاعبين.

ويراهن غالبية عشاق كرة القدم وخبراء اللعبة في ألمانيا، على عدم تمكّن هامبورج من مواصلة معجزاته التي اعتادت على إنقاذه من الهبوط في الثواني الأخيرة من عمر المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

وهامبورج بطل الدوري الألماني لست مرات، وحامل دوري أبطال أوروبا عام 1983، يعد الفريق الوحيد في البوندسليجا الذي لم يهبط إلى دوري الدرجة الثانية منذ نظام البطولة الحالي والمعمول به منذ عام 1963.

و أصبح الفريق في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة فقط، وذلك قبل 11 جولة فقط من نهاية المسابقة، بينما تشير نتائجه إلى أن كبوته الموسم الحالي لن تمر بسلام.