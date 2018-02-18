بالصور.. صخرة عنترة تجذب زوار الجنادرية 32

سالم المطيري(صدى):

يستعرض معرض محافظة عيون الجواء خلال مشاركته الأولى في جناح منطقة القصيم بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 ، قصة صخرة عنترة التي أصبحت مقصدًا سياحيًا وتحولاً نحو تسويق حضارة وتاريخ تلك الصخرة، بالإضافة إلى عدد من المعلقات الشعرية التي ألقيت خلال تلك الحقبة الزمنية، إلى جانب عرض 500 قطعة تراثية وصورة تحكي موروث وتاريخ محافظة عيون الجواء وحضارتها .

وبين المشرف على معرض محافظة عيون الجواء علي العطينان، أن ما تمتلكه محافظة عيون الجواء من تاريخ يعكس إعجاب الكثير من زواره ، مؤكداً أن المحافظة التي حظيت بتوجيه أمير منطقة القصيم بمشاركتها في الجنادرية هذا العام، قدمت من خلاله تاريخ المحافظة في الماضي وما تشهده من نهضة تنموية في العصر الحاضر.

وأشار العطينان، إلي أن محافظ عيون الجواء محمد العساف يحرص على عكس الصورة الحقيقية للمحافظة وما تكتنزه من أنشطة ثقافية وحضارة بنيت على أيدي أبنائها ، مؤكداً أن المعرض يحتوي على أهم معالم وصور حضارة المحافظة من تنمية عمرانية وتطور، بالإضافة إلى إرثها الضارب في عمق التاريخ والذي يعتبر مرآة لما كان عليه الآباء والأجداد في الماضي.