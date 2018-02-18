الكشف عن سيارة زيرونا المكشوفة من شركة Italdesign في جنيف

جنيف(صدى):

تحتفل شركة Italdesign الذكرى الخمسين لها حيث ستستخدم معرض جنيف للسيارات لتقديم موديل Zerouno المكشوف, وتعتمد السيارة على موديل Zerouno كوبيه والسيارة المكشوفة تحمل تصميم مألوف ولكن تتميز بمقصورة مفتوحة وخطوط خاصة .

ولا يعرف الكثير بخصوص السيارة التي تتبع خطوات تصميم السيارة الكوبيه التي تتميز بشاسيه من ألياف الكربون والألومنيوم بجانب جسم من ألياف الكربون كما أن الموديل كذلك زود بعجلات ألومنيوم 20 بوصة مع مكابح سيراميك كربون .

وتتمتع السيارة بمحرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 602 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر وناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات ونظام دفع كلي وبما يمكن السيارة من التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 3.2 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 330 كمساعة.