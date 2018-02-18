بالفيديو.. مشجع للاتحاد يصرخ قبل إهدار العكايشي ركلة جزاء امام الفتح

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لمشجع في مدرج الاتحاد يصرخ قبل إهدار التونسي أحمد العكايشي ركلة جزاء في مباراة أمس السبت أمام الفتح في الجولة الـ 22من دوري المحترفين، حيث توقع المشجع أن يضيعها العكايشي وبالفعل صدق توقعه.

وسقط فريق الاتحاد في فخ التعادل السلبي، على أرضه ووسط أنصاره أمام ضيفه الفتح، في “ الجوهرة المشعة ” ، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المحترفين، حيث أهدر التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد، ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليحرم فريقه من العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى.