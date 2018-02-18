3 مدربين مرشحين لخلافة ” زيدان ” في قيادة ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

ركزت إدارة ريال مدريد ، اهتمامها في الوقت الحالي على الاختيار بين 3 مدربين لخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، والذي كشفت تقارير إسبانية عن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري .

وأشارت وسائل إعلامية ، إلى أن إدارة الفريق الملكي تحترم قرار ” زيدان ” ، في حال أصر على الرحيل من الفريق .

وتفاضل إدارة النادي حاليًا بين 3مدربين مرشحين للانتقال إلى قيادة الفريق ، وهم الألماني يواكيم لوف وهو المدير الفني لمنتخب ألمانيا ، بالإضافة إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي ، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي .