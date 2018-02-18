انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض(صدى):

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية بعنوان (الكتاب.. مستقبل التحول)، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 وحتى 24 من شهر مارس2018.

وأعلن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018، مشيراً إلى أن اختيارها يأتي تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين وترسيخاً للروابط التاريخية بينهما، وللإرث العربي والإسلامي الكبير الذي تزخر به، ولما لها من إسهامات كبيرة في تعزيز الثقافة العربية والإسلامية من خلال المبادرات والفعاليات الثقافية.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام تشرف على تنظيم معرض الكتاب كل عام، إذ يعتبر من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأكثر مبيعاً من بين المعارض العربية، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، ويقدم أكثر من 80 فعالية ثقافية.

ويستضيف المعرض في كل عام دولة كضيف شرف ويخصص جناح لهذه الدولة لتعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها لزوار المعرض وأيضا يكون لها نصيب من الفعاليات والندوات الثقافية المصاحبة للمعرض ولضيوف الدورات السابقة.

