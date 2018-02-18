الملتقى الختامي لأولمبياد اللغة العربية يكرم طالبتين من تعليم تبوك

محمود البلوي(صدى):

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات في الملتقى التكريمي الختامي لمشروع أولمبياد اللغة العربية على المستوى الوطني الذي أُقيم على مسرح وزارة التعليم بالرياض، بحضور وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، ومديرة عام الإدارة العامة لنشاط الطالبات ريم أبو الحسن.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك هدى المندح، أن الملتقى كرم الطالبتين أثير خلف العنزي من الثانوية الـ21 لحصولها على المركز الثالث على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية، وربى سعود الشهراني من المتوسطة السادسة لحصولها على المركز الثالث على مستوى المملكة للمرحلة المتوسطة بالدروع، وعقود الذهب، والميداليات، وشهادات الشكر.

كما تم تكريم منسقة البرنامج بالمنطقة رئيسة النشاط الثقافي والاجتماعي مريم الفدا.