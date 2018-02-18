اتبعي هذه الخطوات لبشرة مشدودة وجميلة

متابعات(صدى):

قدمت خبيرة تجميل عدد من النصائح الهامة للعناية ببشرتك لتبقى جميلة ومشدودة وخالية من التجاعيد لأطول وقت ممكن:

تناولي المزيد من الماء والفواكه والخضروات

فاستهلاك كمية كافية من الماء أمر هام لأنه يمنع الجفاف، كما أن تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء كالبطيخ والخيار، يفيد في مقاومة جفاف البشرة.

التقليل من تناول الحلويات

أثبتت الأبحاث أن السكر ضار بالبشرة ويسبب حب الشباب والجفاف. لذا تناولي الفاكهة بدلا من الحلوى للحصول على الفيتامينات التي تحتاجها البشرة.

تحضير ماسك من الكبريت أسبوعياً

سيساعد ذلك على محاربة البكتيريا والالتهابات والحفاظ على بشرتك خالية من العيوب.

النوم مبكراً

حيث أكد الخبراء أنه لابد من الحصول على ما يقل من 7 إلى 9 ساعات يومياً كل ليلة.