بالصور.. انطلاق نسخة جديدة من فورد إيفرست رابتور في 2019

كانبرا(صدى):

قدمت فورد في أستراليا نسخة جديدة من موديل إيفرست متعدد الاستخدامات تتسع لسبعة ركاب تعتمد على موديل رانجر والموديل الجديد يتواجد فوق موديل ايكوسبورت واسكيب بمحرك 3.2 لتر ديوراتيك خماسي الاسطوانات ديزل بشاحن توربيني ونظام دفع رباعي.

وايفرست تعتبر سيارة مميزة في القدرة وتتشارك قاعدة الانتاج مع T6 رانجر الذي سيظهر في أمريكا الشمالية في 2019 ولكن بمجرد الكشف عن رانجر رابتور تساءل الكثيرين حول نسخة رابتور لموديل ايفرست. وقال جمال حمادي رئيس قسم الهندسة في فورد بيرفورمانس أنه لا يوجد سبب يمنع تقديم ايفرست رابتور وهذه الصور ليست الصور النهائية للسيارة لأنها واجهت مشكلة في تحولها لرابتور بسبب أمور ميكانيكية.

وقال كذلك أن تحويل السيارة لنسخة رابتور أكثر تعقيداً من مجرد اضافة محرك 2 لتر ايكوبلو بشاحنين توربينيين ديزل وناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات. وقال داميون سماي مدير الاتصالات للمنتج في فورد استراليا أن تقديم هذه السيارة أمر له أسبابه مع الاستمرار في زيادة الطلب على السيارات متعددة الاستخدامات.

وستصل رانجر رابتور لاستراليا في منتصف 2018 كموديل 2019, وبالنسبة لفورد رابتور فسوف تنطلق في 2019.

