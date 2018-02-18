وظائف خالية بشركة تقنية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تقنية رائدة، مقرها العاصمة الرياض، عن حاجتها لتشغيل موظفين باختصاصات متنوعة، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف تسويق وتجارة إلكترونية (أنثى)

– مدير المحاسبة (ذكور)

– مدير المشروع (ذكور)

– منسق (أنثى).

وذلك بشرط أن يكون التدريب خاص بالخريجين من مختلف التخصصات.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]