9 عادات لا تغفليها لمحاربة مشاكل سن اليأس

أماني الغامدي(صدى):

تحتاج المرأة بشكل خاص إلى إتباع برنامج صحي شامل منذ الصغر لحماية جسمها طوال حياتها، خاصة أنها تتعرض خلال حياتها لتجارب تستنزف من رصيد الفيتامينات والمعادن بجسمها مثل الحمل والولادة والرضاعة.

وذلك لأن الرحلة التي تبدأ بشكل صحيح تنتهي أيضا بشكل صحيح، فيجب على كل أم منذ الصغر إتباع عدد من النصائح مع ابنتها لتفادى مشاكل صحية عديدة عند تقدمها فى العمر.

فيجب على كل أم القيام بالنصائح التالية لتفادى هذه المشاكل أهمها:

1- الحفاظ على الوزن المثالي، خاصة وأن الخلايا الدهنية تتكون في الجسم منذ الصغر.

2- إتباع نظام غذائي صحي مليء بالفاكهة والخضراوات، والبعد عن الوجبات السريعة والأطعمة المالحة والحلويات .

3- ممارسة الرياضة منذ الصغر مع الابتعاد تمام عن التدخين، خاصة وأن تدخين الشيشة أصبح موضة بين المراهقات حاليا.

4- معرفة التاريخ العائلي المرضى لأنواع السرطان خاصة سرطان الثدي.

5- بناء العظام يكون خلال الـ 20 سنة الأولى من العمر، لذلك يجب على الأم التركيز على الألبان والزبادي لتفادى هشاشة العظام .

6- أثناء الحمل يجب الاهتمام بالتغذية السليمة المعتمدة على منتجات الألبان والمكلات الغذائية .

7- المباعدة بين كل حمل وآخر لأنه يسحب من رصيد الفيتامينات في الجسم.

8- يجب دائما على كل امرأة معرفة أرقام مهمة عن جسمها مثل وزنها والضغط والكولسترول.

9- الكشف الذاتي بعد سن الـ 20 على الثدي، فبعد انتهاء الدورة الشهرية يجب تعود الفتاة على الوقوف أمام المرآة وتحسس الثدي للتأكد من عدم وجود تكتل أو تغير في لون وشكل الثدي، أو وجود إفرازات من الحلمة، أو تغير شكلها.