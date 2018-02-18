وظائف شاغرة بشركة ” تموين ” كبرى في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى شركات التموين الكبرى، المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لسد الشواغر الوظيفية، حيث تتيح العمل لعدد من الموظفين الإداريين والمهندسين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

– أخصائي مراقبة الجودة (Quality Control Specialist)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

الاولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

دوام كامل.

– مشرف إنتاج (Production Supervisor)

تشترط خبرة مسبقة.

الاولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

دوام كامل.

– مهندس صناعي (Industrial Engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

الاولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

دوام كامل.

– مهندس كهربائي (Electrical engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

الاولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

دوام كامل.

– مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer)

المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

الاولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

دوام كامل.

– مدخل بيانات (Data Entry)

الاولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

دوام كامل.

– مسؤول تذاكر السفر (Ticket Officer)

تشترط خبرة مسبقة.

الاولوية لمن يتقن اللغة الانجليزية.

دوام كامل.

فيما تتيح الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]