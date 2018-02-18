بالفيديو.. أصالة ” من لا يحب صوتي لديه تخلف عقلي “

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري العديد من الانتقادات لها، عقب إساءتها لمن لا يحب صوتها .

وقالت أصالة خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” حمد شو ” تقديم الإعلامي حمد قلم ” إنّ البعض يحبّ صوتها والبعض الآخر لا يحبّ، و ” لكن من لا يحبّ صوتي لديه تخلف عقلي ” .

وفي رد على سؤال عن دعوة الفنانة نوال الكويتية لها إلى وجبة ” مطبق زيدي ” عندما تزور الكويت، أجابت اصالة بأنها لم تتلقّ أي دعوة ابداً ولكن تحبها من دون دعوات.