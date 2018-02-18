بالفيديو.. أصالة ” من لا يحب صوتي لديه تخلف عقلي “
أثارت الفنانة السورية أصالة نصري العديد من الانتقادات لها، عقب إساءتها لمن لا يحب صوتها .
وقالت أصالة خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” حمد شو ” تقديم الإعلامي حمد قلم ” إنّ البعض يحبّ صوتها والبعض الآخر لا يحبّ، و ” لكن من لا يحبّ صوتي لديه تخلف عقلي ” .
وفي رد على سؤال عن دعوة الفنانة نوال الكويتية لها إلى وجبة ” مطبق زيدي ” عندما تزور الكويت، أجابت اصالة بأنها لم تتلقّ أي دعوة ابداً ولكن تحبها من دون دعوات.
رااايق[ عدد التعليقات: 3770 ] نشر منذ 42 دقيقة
من جد قل العقل مصيبه ** أنتي اللي متخلفة بالأساس * من زين صوتك هذا مرض الغرور يااا عصارة ههههههههه
*
صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة ****