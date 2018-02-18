100 مواطن ومواطنة يتسلمون بطاقة ” حرفي سعودي ” بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تسلم 100 حرفي وحرفية من محافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، بطاقات ” حرفي سعودي ” التي أصدرت من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

من جانبه، صرَّح مدير سياحة المدينة المنورة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، المهندس فيصل بن خالد المدني، بأن السجل الوطني للحرفيين والحرفيات هو الوسيلة الرئيسية لتوثيق العمل الحرفي في المملكة.

وأضاف أنه يتم حصر جميع الحرفيين و الحرفيات في عموم المناطق الذين يتم دعوتهم للمشاركة في الفعاليات والمعارض والمهرجا، عن طريقه، مؤكداً أن الحرفيين السعوديين هم الركيزة الأساسية للفعاليات والمهرجانات وورش العمل التدريبية وكذلك المشاريع الاستثمارية الحرفية التي تعمل على تطويرها الهيئة العامة للسياحة والتراث.

ويعتبر و السجل الوطني للحرفيين والحرفيات الوسيلة الأساسية لتوثيق العمل الحرفي في المملكة عامة والمنطقة على وجه الخصوص، من خلال حصر الحرفيين والحرفيات، وتكوين قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة للحرفيين المعتمدين، لتكون مرجعًا للبرنامج.