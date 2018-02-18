الاحتلال التركي يقتل أجنبيان قاتلا في صفوف الأكراد

أنقرة(صدى):

كشفت وحدات حماية الشعب الكردية، عن مقتل ثلاثة اجانب قاتلوا في صفوفها ضد العدوان التركي في منطقة عفرين شمال سوريا، وضد تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وأوضحت الوحدات الكردية، في بيان لها اليوم الأحد، أن المقاتلين هم أوليفييه فرنسوا جان لو كلانش، والأسباني سامويل برادا ليون، و قتلا في 10 فبراير الماضي خلال اشتباكات مع المحتلين في جبهة جنديريس بعفرين.

كما قتل الهولندي شورد هيجر، في 12 فبراير في محافظة دير الزور، خلال معارض ضد تنظيم ” داعش ” الإرهابي.