شركة ” الشايع ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدن مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” الشايع ” الدولية، عن توفر العديد من الشواغر الوظيفية بفروع الشركة، بعدة مدن، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

District Manager – Starbucks – KSA EP-

Assistant Store Manager – VSFA – KSA CP-

Department Manager – Monki – Female National-

Store Administrator – Monki – Female National-

Store Manager – Monki – Female National-

Senior Sales Associate – Monki – Female National-

Visual Merchandising Manager – Monki – Female National-

Department Supervisor – Monki – Female National-

Area Manager – NYX – KSA CP-

وناشدت الشركة الراغبين، في الالتحاق بهذه الوظائف، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، عبر البريد الإلكتروني التالي: jobsearch.alshaya.com .