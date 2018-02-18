شركة ” الشايع ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدن مختلفة
أعلنت شركة ” الشايع ” الدولية، عن توفر العديد من الشواغر الوظيفية بفروع الشركة، بعدة مدن، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
District Manager – Starbucks – KSA EP-
Assistant Store Manager – VSFA – KSA CP-
Department Manager – Monki – Female National-
Store Administrator – Monki – Female National-
Store Manager – Monki – Female National-
Senior Sales Associate – Monki – Female National-
Visual Merchandising Manager – Monki – Female National-
Department Supervisor – Monki – Female National-
Area Manager – NYX – KSA CP-
وناشدت الشركة الراغبين، في الالتحاق بهذه الوظائف، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، عبر البريد الإلكتروني التالي: jobsearch.alshaya.com .
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