صورة حصان يبتسم للكاميرا تثير اعجاب المتابعين

متابعات(صدى):

وثق مصور يٌدعى ” براجي إنجيبرسون ” ، صورة مذهلة لحصان يبدو أنه يضحك بها أثناء زيارته إلى أيسلندا ، ما أثار اعجاب وذهول المتابعين عبر مواقع التواصل .

وقال براجي في تعليقه على الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إنه رصد أربعة خيول على جانب الطريق، وتوقف لالتقاط صور لهم، وعندما ابتعد عن المجموعة، رصد حصانا آخر بدا وكأنه يضحك عليه، خلال التقاطه الصور.

وأضاف ، أنه قضى 20 دقيقة يلتقط الصور للحصان الذي كان فمه مفتوحا على مصراعيه، ويضحك في وجهه.