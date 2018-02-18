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صورة حصان يبتسم للكاميرا تثير اعجاب المتابعين

صورة حصان يبتسم للكاميرا تثير اعجاب المتابعين
متابعات(صدى):

وثق مصور يٌدعى ” براجي إنجيبرسون ” ، صورة مذهلة لحصان يبدو أنه يضحك بها أثناء زيارته إلى أيسلندا ، ما أثار اعجاب وذهول المتابعين عبر مواقع التواصل .

وقال براجي في تعليقه على الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إنه رصد أربعة خيول على جانب الطريق، وتوقف لالتقاط صور لهم، وعندما ابتعد عن المجموعة، رصد حصانا آخر بدا وكأنه يضحك عليه، خلال التقاطه الصور.

وأضاف ، أنه قضى 20 دقيقة يلتقط الصور للحصان الذي كان فمه مفتوحا على مصراعيه، ويضحك في وجهه.

 


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