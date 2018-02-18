تدشين 25 حلقة نقاش لأولياء الأمور بمنطقة حائل

علي العنزي(صدى):

دشنت إدارة تعليم منطقة حائل، اليوم الأحد، حلقات نقاش خاصة لأولياء الطلاب في ابتدائية ابن ماجه، بحضور مساعد المدير العام للشئون التعليمية يحيى بن صالح العماري، ورئيس و حدة شراكة الأسرة والمدرسة والمجتمع بمنطقة صالح بن عبدالله آل علي ،وقائد مدرسة ابن ماجه، وجمع من المشرفين والمعلمين وأولياء الأمور.

وفي البداية، ألقى ” العماري “، كلمة عن أهمية دور المبادرة التي تأتي من ضمن برامج التحول الوطني ودور الأسرة في بناء المجتمعات وحاجة المدرسة الى الشركات الأسرية.

كما تناولت الحلقة أربعة موضوعات، قدمها منسق اللقاء ورائد النشاط بالمدرسة محمود ابراهيم الغربي: مفهوم وأهمية الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة، تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالب، والمبادرات الفاعلة لتحقيقها، الفعاليات والبرامج التي يمكن أن يشارك فيها ولي الأمر ويدعم فيها المدرسة، التعلم في البيت، وآليات تعزيزه.

يذكر أن وحدة شراكة الأسرة والمدرسة والمجتمع بمنطقة تطلق 25 حلقة نقاش تستهدف من خلالها المدارس بجميع مراحلها وأندية الأحياء والمدارس الليلية .