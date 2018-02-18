الأوضاع تشتعل في الدوري التونسي.. والنجم الساحلي يتقدم بشكوى للفيفا

ماجد محمد(صدى):

يسعى فريق النجم الساحلي التونسي، إلى تقديم ملفًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “؛ ضد قطاع الكرة التونسي؛ عقب مباراته أمام الترجي.

وقالت إدارة النجم في بيان لها، اليوم الأحد،إنه ستقوم بتقديم شكوى جزائية إلى القضاء بشبهة التلاعب بنتيجة مباراته مع الترجي التونسي، والتي فاز بها الأخير 3-2، بعد حالة الفوضى التي شهدتها المباراة بين الفريقين، الخميس الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن النجم كان متقدماً في النتيجة 2-1، إلى أن نجح الترجي في تسجيل ركلة الجزاء مشبوهة، حسبما ذكرت إدارة النادي، وإضافة هدف ثالث في الوقت بدل الضائع، ليعزز صدارته بفارق تسع نقاط عن ملاحقه النجم الثاني في الترتيب.