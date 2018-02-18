بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى دار للتراث الشعبي
أذاعت قناة الإخبارية، اليوم الأحد، تقريرًا فيديو، يستعرض قيام مواطن بتحويل منزله إلى دار للتراث الشعبي، وأطلق عليه اسم ” دار دلق للتراث ” ، حيث يقيم فيه بعضًا من استعراضات الفنون الشعبية و التراثية الفلكلورية الخاصة بالمملكة.
وذكر التقرير، أن المواطن الذي قام بذلك، يدعى ” دلق الصالح ” ، الذي أكد أن الخطوة قد لاقت استحسان هواة الفنون الشعبية من المواطنين.
فيديو | مواطن يحول منزله الشعبي إلى دار للتراث. #الإخبارية pic.twitter.com/3J1yjagqq6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2018
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