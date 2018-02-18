بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى دار للتراث الشعبي

نايف السالم(صدى):

أذاعت قناة الإخبارية، اليوم الأحد، تقريرًا فيديو، يستعرض قيام مواطن بتحويل منزله إلى دار للتراث الشعبي، وأطلق عليه اسم ” دار دلق للتراث ” ، حيث يقيم فيه بعضًا من استعراضات الفنون الشعبية و التراثية الفلكلورية الخاصة بالمملكة.

وذكر التقرير، أن المواطن الذي قام بذلك، يدعى ” دلق الصالح ” ، الذي أكد أن الخطوة قد لاقت استحسان هواة الفنون الشعبية من المواطنين.