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بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى دار للتراث الشعبي

بالفيديو.. مواطن يحول منزله إلى دار للتراث الشعبي
نايف السالم(صدى):

أذاعت قناة الإخبارية، اليوم الأحد، تقريرًا فيديو، يستعرض قيام مواطن بتحويل منزله إلى دار للتراث الشعبي، وأطلق عليه اسم ” دار دلق للتراث ” ، حيث يقيم فيه بعضًا من استعراضات الفنون الشعبية و التراثية الفلكلورية الخاصة بالمملكة.

وذكر التقرير، أن المواطن الذي قام بذلك، يدعى ” دلق الصالح ” ، الذي أكد أن الخطوة قد لاقت استحسان هواة الفنون الشعبية من المواطنين.


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