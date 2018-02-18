7 فيتامينات طبيعية تساعدك على ارتفاع نسبة الحمل

متابعات(صدى):

تنزعج معظم النساء من تأخر الحمل في بداية الحياة الزوجية، مما يسبب القلق والتوتر، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها هرمون الحمل ” البروجسترون ” ، فهو من الهرمونات الأنثوية التي تؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة، وأي نقص في إفراز هذا الهرمون يؤثر على صحتك الإنجابية.

حيث أن هرمون البروجيسترون هو المسئول عن إعداد بطانة الرحم لاستقبال البويضة المخصبة من خلال زيادة سمكها وإنتاج بروتينات لتغذيتها، وفى حالة عدم حدوث حمل ينخفض مستواه وتبدأ فترة الحيض، أما في حالة حدوث الحمل فوجوده مهم للحفاظ على الحمل وتطور الجنين، ومن أهم أعراض نقص هذا الهرمون:

عدم انتظام الدورة الشهرية

انخفاض الرغبة الجنسية، الصداع.

ولأهمية هذا الهرمون نصح الأطباء النساء المقبلات على الزواج ب 7 فيتامينات طبيعية لتزويد هرمون الحمل ” البروجيسترون ” وهي :

1- فيتامين C

من الفيتامينات التي تزيد هرمون البروجيسترون، ويوجد في التوت البرى، البطاطا الحلوة، الكيوى، الفراولة، البرتقال، البابايا، القرنبيط، الطماطم، الليمون.

2- الزنك:

يعزز عملية التبويض ويحفز المبايض على إنتاج البروجيسترون، يوجد في الجمبري، لحم البقر والضأن، الكبد، اللحوم الحمراء، قرع العسل، الكاجو.

3- الماغنسيوم:

يحافظ على مستويات البيروجيسترون، ويوجد فى الكاجو، الخضروات الورقية، الفاصوليا السوداء، العدس، الكاكاو، الماكريل، الأرز البني، الحبوب الكاملة.

4- فيتامين E:

يحسن تدفق الدم ويرفع هرمون البروجسترون، ويوجد في بذور عباد الشمس، اللوز، البندق، الأفوكادو، الفلفل الأحمر، القرنبيط، المانجو.

5- فيتامين B6

يساعد على تخفيض هرمون الأستروجين وتعزيز إنتاج البروجسترون، ويوجد في سمك السلمون، الموز، السبانخ، الجوز، لحم البقر، الدجاج، البطاطس، الخوخ.

6- الكوليسترول

المعدل الجيد من الكوليسترول يساعد على تعزيز إنتاج البروجسترون، ويوجد الكوليسترول في زيت جوز الهند، اللحوم، البيض واللبن، الزيتون، زيت الزيتون.

7- الألياف

تساعد في تعزيز التوازن الهرموني ويساعد في التخلص من هرمون الأستروجين الذي يتعارض مع هرمون البروجسترون ويمنعه من القيام بعمله، توجد الألياف في : بذور الكتان، الكينوا، الشوفان الخالي من الجلوتين.