4 نصائح تحمي الأذن من أضرار السماعات

متابعات(صدى):

تُعد الأذن عضو مهم جدًا، من أعضاء الإنسان، التي يجب المحافظة على صحتها، كغيرها من أعضاء الجسم الأخرى فهي وسيلة اتصال مهمة بين الأشخاص؛ ليفهم كل شخص الآخر وينقل المعلومة له، لذا يجب الانتباه والحذر من سماعة الأذن، حتى لا تتسبب بـأضرار لنا، وفي هذا السياق، سنستعرض بعض النصائح التي تحمي الأذن من أضرار السماعات ” الهاند فري ” .

_ لا تستخدمها في الأماكن العامة المزدحمة، حتى لا تضطر لرفع الصوت.

– عدم استخدام السماعات الصغيرة أكثر من ساعة.

– استخدام السماعات الخارجية كحل أفضل.

– الا يزيد مستوى الصوت عن 60 %.