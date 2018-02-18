أمجد طه يطالب بإيقاف مسلسل ” صيف بارد ” .. ويؤكد: مسيء للسعوديات

أماني الغامدي(صدى):

طالب الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية امجد طه، اليوم الأحد، بوقف المسلسل الخليجي ” صيف بارد ” الذي لاقى هجوم شديد منذ بداية الإعلان عنه باعتباره مسيء للسعوديات.

وقال ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” نعمل الآن ..و بكل اتجاة..مستخدمين كل اتصالاتنا لإيقاف مسلسل صيف بارد المسيء للإخراج والشاشة والتمثيل والعرب و أمنا واختنا واميرتنا المرأة السعودية “.

وكان ” صيف بارد ” بطولة سارة أبي كنعان، ريم حمدان، نرمين محسن، شيلاء سبت، و مريم حسين، لاقى هجومًا شديدًا منذ الإعلان عنه باعتباره مسيئًا للمرأة السعودية.

ومن جانبه أكد منتج المسلسل إياد الخزوز أنه مأخوذ عن رواية للكاتبة السعودية سارة العليوي والتي صدرت عام 2006 بعنوان ” سعوديات ” ، لافتًا إلى أن المسلسل يحمل اسم ” صيف بارد ” وليس ” سعوديات ” كما يشاع، وهو مسللس اجتماعي لايسيء لأهلنا السعوديين أو أي جنسية أخرى.