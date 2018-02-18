بالفيديو.. شارع ” قابل ” ينبض بالحياة في جدة

نايف السالم(صدى):

عرض برنامج صباح السعودية، الذي يذاع على قناة ” السعودية ” ، فقرة خاصة عن شارع ” قابل ” في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة.

حيث ذكر التقرير، أن شارع ” قابل ” هو شريان جدة التاريخي منذ تأسيسه في ثلاثينيات القرن الميلادي الماضي حتى اليوم، حيث أنه مازال ينبض بالحياة، فضلًا عن أنه قد خرجت منه أهم الأسماء التجارية في المنطقة، وتأسست فيه العديد الشركات التجارية الكبرى.

وأوضح التقرير، أن شارع ” قابل ” اليوم، يبدأ من شارع الملك عبد العزيز غربًا، حتى شارع الدهب شرقًا، لافتًا لأن هذه المسافة كافية نظرًا لكون الشارع يعد محطة رائعة لكل زوار جدة.

حيث يمكن أن يصل الزائر لأعماق البلد من خلال الشارع، إضافة إلى إتاحته وصول كل أنواع البضائع من العملات حتى السكاكين والخردة.

فيما يتخذ الشارع اسمه – بحسب الروايات – نسبةً إلى الشيخ ” سليمان قابل ” ، الذي اشتراه في بداية تأسيسه.