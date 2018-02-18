بالفيديو.. قوات التحالف تطارد مليشيا الحوثي حتى الفرار

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات التحالف العربي بالتعاون مع الجيش اليمني، اليوم الأحد، من طرد عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية من أماكنها في جبال صعدة، وذلك بعد مطاردتهم إلى أن لاذوا بالفرار هرعًا.

وجدير بالذكر، إنه تمكنت مقاتلات التحالف العربي، أمس السبت، من استهداف مركبتين عسكريتين تقلان عناصر لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظتي صعدة ومأرب؛ مما أسفر عن مقتل 9 من العناصر الحوثية.