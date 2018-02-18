88 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

طرح مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، 88 وظيفة شاغرة للجنسين عبر موقعه الإلكتروني؛ للعمل في مقر المستشفى بمحافظة الجبيل.

وأوضح المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، لافته إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف والمؤهلات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .

كما أشار إلى أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد ([email protected])، أو الاتصال على الرقم: (0133640900- تحويلة 1270)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 02/ 06/ 1439هـ، ويستمر لمدة أسبوعين.