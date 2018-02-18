المخلافي: القضية الإيرانية بدأت تأخذ أولوية دولية

فهمي محمد(صدى):

صرَّح عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، بأن التدخل الإيراني في المنطقة يؤثر بشكل واسع عليها، مشيراً إلى أن هذا الأمر بدأ يأخذ أولوية دولية بسبب ازدياده وخاصة تدخلها في اليمن.

وأشار ” المخلافي ” ، إلى أن تدخل إيران يتمثل في إطلاق الصواريخ على من ناحية، والتحالف بين مهربين السلاح والقاعدة وميليشيات الحوثي الإيرانية لإيصال أسلحة لليمن.

وكذلك مخالفتها لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمنع توريد السلاح للحوثيين واستخدامه ضد الشعب اليمني.