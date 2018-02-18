الموجات الصوتية تكشف سرطان المبيض في مراحله الأولى

نورة الشهري(صدى):

تساعد الأشعة في كافة تخصصات الطب، فهي لها دور هام خاصة بمجال الأورام، فبخلاف أشعة الماموجرام التي تكشف عن سرطان الثدي، فإن الموجات الصوتية لها دور مهم في الكشف عن سرطان الرحم، وعنق الرحم، والمبايض ولاسيما السيدات فوق سن الأربعين.

لذلك نصحهم الأطباء بضرورة إجراء موجات صوتية على الحوض حتى تستطيع اكتشاف سرطان الرحم، وبطانة الرحم وخصوصا سرطان المبايض.

ويُعتبر سرطان المبايض من السرطانات القاتلة، واكتشافه يتم في المراحل المتأخرة جدًا، لأنه ليس له أعراض، لكن إجراء موجات صوتية كل عام أو عامين تساعد على اكتشافه في المرأة بالمراحل المبكرة، لأنه كلما اكتشفنا الأورام مبكرا كلما تحقق الشفاء الكامل.