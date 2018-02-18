فيديو نادر للملك ” خالد ” بصحبة ” السادات ” في رحلة صيد عام 1976م

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مقطعًا فيديو نادرًا، يظهر فيه سمو الملك الراحل خالد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله عليه – ، وذلك خلال رحلة لصيد الصقور قام بها، وذلك بصحبة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

حيث تم تصوير مقطع الفيديو في عام 1976 م، أي منذ ما قرب من 42 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكره رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .