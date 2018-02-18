” المسند ” يوضح علاقة علم الفلك بالأرصاد والاختلاف بينهما

سالم المطيري(صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن علمي الفلك والأرصاد الجوية علمان مستقلان، لا يجب الخلط بينهم.

وأوضح ” المسند ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن كل علم منهم له منهجه ونظرياته وأدواته ومراجعه الخاصة به والمنفصلة عن الآخر.

وأشار إلى أن الإعلام وبعض الناس يجعل العلمين علمًا واحدًا، ويعتقدون أن علماء الفلك يستطيعون الحديث عن الطقس وعلماء الأرصاد يتحدثون في الشأن الفلكي، وهذا مجانب للصواب.