” الخارجية الأمريكية ” : إيران في حالة عدم امتثال لقرار مجلس الأمن

واشنطن(صدى):

أعلن تقرير أممي، عن انتهاك ” إيران ” حظر توريد الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015، وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عاجل لها قبل قليل:

” أصدرت الأمم المتحدة التقرير النهائي، لفريق خبرائها حول اليمن، ومن بين النتائج التي توصل إليها التقرير، تبين أن الأسلحة الإيرانية والصواريخ الباليستية، تم إدخالها إلى اليمن؛ وذلك بعد فرض الحظر المفروض على الأسلحة في عام 2015 ” .

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هذه النتائج، دفعت الفريق إلى استنتاج أن إيران، في حالة عدم امتثال، لقرار مجلس الأمن رقم ” 2216 ” 2015، كما يشير التقرير إلى صحة مخاوف الولايات المتحدة، إزاء تزايد السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وانتهاكات القواعد الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة، تعهدت بمواصلة كشف الإجراءات الخطيرة، التي تتخذها إيران والرد عليها بالقول: ” إن العالم لا يمكن أن يستمر في السماح، لهذه الانتهاكات الصارخة، بعدم الرد عليها، ولابد أن تعرف إيران أن هناك عواقب على تحدي المجتمع الدولي ” .