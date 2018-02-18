أموال برشلونة الخيالية على دكة الاحتياط

ماجد محمد(صدى):

استطاع إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، في تتحقيق انتصار مثير على إيبار أمس، في إطار بطولة الدوري الإسباني في ظل غياب لاعبين كبار.

واستبعد ” فالفيردي ” أمس في خطوة جريئة كلًا من فيليب كوتينيو، وديمبلي، المنضمين إلى البرسا مقابل ملايين وأموال خيالية.

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تلقاها مدرب البرسا، إلا أنه أثبت أنه لا يهمه كل ذلك؛ فأصبح من دفع البارسا لأجلهم الأموال الخيالية، الداعم الاول لأحتياط الفريق.

وقالت الصحف الإسبانية إن ” فالفيردي ” ، نجح في أن يظهر قوة شخصيته ضد إيبار ووضع نجومه في الاحتياط لأجل تحقيق أهدافه.

وحقق البرسا، أمس، الانتصار بهدفين مقابل لاشيء بتواجد نجم الدوري الصيني السابق باولينهو.