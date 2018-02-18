بالفيديو.. المطلق يعدل عن فتواه بتحريم ” البلوت “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو معاد تغريده، لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، يؤكد فيه عدوله عن فتواه السابقة بتحريم البلوت، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية تركي آل الشيخ؛ على تنظيم بطولة المملكة للبلوت.
وأكد ” المطلق ” عن أن لعب البلوت ليس حرامًا مضيفًا: ” لأن الجنود والضباط يلعبونها بمعسكراتهم في أوقات الفراغ؛ نظرًا إلى أنها وسيلة التسلية الوحيدة المتاحة لهم. ”
وأشار ” المطلق ” إلى أنه في بداية اشتغاله بالفتوى كان يشدد على تحريم ” البلوت ” ، غير أنه ذات مرة زار أحد المعسكرات ووجد الجنود يرابطون فترات طويلة، وليس لديهم وسيلة ترفيه أخرى، متابعًا: ” إذا لم يلعبوها فقد يتجادلون ويتسابّون. ”
زول مقيم في السعودية[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يشغلنا إلا بطاعته
ابو يزن[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 1 ساعة
زمن الرويبضه المطلق إخواني والشيخ صالح الفوزان حفظه الله حذر الناس منه.الاخونجية تغلغلو حتى وصل بهم في هئية كبار العلماء.
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
ياااااا ليتك
تسكت ياشيخ عبدالله
كان حفظت قدرك عند الناس
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة
ءامين.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6644 ] نشر منذ 53 دقيقة
من زمان حرموها بس الناس تلعبها من زمان ليومك هذا نفسها نفس التدخين حرام والنَّاس للحين تدخن على فكرة البلوت يدخل معه البلايستيشن وألعاب الفيديو بس. فيه علماء تحرمها بس الناس تلعبها مثل زمان حرموا العلماء الدشوش وهالحين كل الناس عندها بما فيهم العلماء والمشايخ
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 48 دقيقة
جاك الموت يتارك الصلاه ……….مالكم ومال الفتاو ى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42969 ] نشر منذ 36 دقيقة
الأخ راعي البيضاء ,,
,, بيض الله وجهك وحرمه على النار ,, آمين ,,
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 11 دقيقة
هاتوا لب دليل صحيح صريح لفظا بتحريم البلوت