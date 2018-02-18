بالفيديو.. المطلق يعدل عن فتواه بتحريم ” البلوت “

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو معاد تغريده، لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، يؤكد فيه عدوله عن فتواه السابقة بتحريم البلوت، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية تركي آل الشيخ؛ على تنظيم بطولة المملكة للبلوت.

وأكد ” المطلق ” عن أن لعب البلوت ليس حرامًا مضيفًا: ” لأن الجنود والضباط يلعبونها بمعسكراتهم في أوقات الفراغ؛ نظرًا إلى أنها وسيلة التسلية الوحيدة المتاحة لهم. ”

وأشار ” المطلق ” إلى أنه في بداية اشتغاله بالفتوى كان يشدد على تحريم ” البلوت ” ، غير أنه ذات مرة زار أحد المعسكرات ووجد الجنود يرابطون فترات طويلة، وليس لديهم وسيلة ترفيه أخرى، متابعًا: ” إذا لم يلعبوها فقد يتجادلون ويتسابّون. ”