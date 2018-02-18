مؤشر السوق يتراجه هامشيا ويغلق عند 7508 نقطة

عادل الحربي (صدى):

أغلق مؤشر السوق، جلسة اليوم الأحد، متراجعًا بشكل هامشي بنحو نقطتين عند 7508 نقطة، بعدما سجل المؤشر العام في مستهل جلسة اليوم 7535 بعد تداول 5 ملايين سهم بقيمة 100 مليون ريال من 5 آلاف صفقة.

وسجلت معظم أسهم الشركات المتداولة خلال الجلسة تراجعًا في مستوياتها، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 3.5 مليار ريال.

وتصدرت أسهم شركات التأمين تراجعات اليوم، على رأسها سهم ” وفا للتأمين ” بالنسبة القصوى عند 18.60 ريال، كما هبط سهم ” عذيب للاتصالات ” بأكثر من 5% عند 7.32 ريال، مسجلًا أدنى إغلاق منذ الإدارج.

كما أنهت أسهم كلًا من ” أمانة للتأمين، بروج للتأمين، سوليدرتي تكافل، المتحدة للتأمين، الصقر للتأمين، وساب تكافل “، تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 4 و9%.

وفي المقابل تصدر سهما ” الصادرات ” و ” ميدغلف للتأمين ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 202.40 ريال و22.90 ريال على التوالي.

وأغلق سهم ” مصرف الراجحي ” بزيادة 1% عند 74.70 ريال، كما ارتفعت أسهم كلًا من ” ساكو، رعاية، إكسترا، الأبحاث والتسويق، والاتصالات السعودية ” بنسب تراوحت بين 1 و4%.

كما سجل سهم ” أسواق العثيم ” اعلى إغلاق منذ الإدارج، حيث ارتفع بأكثر من 2% خلال الجلسة عند 143.80 ريال.

يُذكر أن سهم شركة ” عذيب للاتصالات ” عاد للتداول اليوم بعد تعليقه لمدة يومي عمل لتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية.