بالفيديو.. ” حركات بهلوانية ” لسيارة تسفر عن انقلاب أخرى

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، تظهر به إحدى السيارات، فضية اللون، والتي بدا على قائدها عدم الإتزان، حيث قامت بعدة حركات ” بهلوانية ” على إحدى الطرق السريعة، الأمر الذي تسبب في انقلاب سيارة أخرى، وإزاحة ” دراجة نارية ” عن الطريق نتيجة عدم اتزانها.

وأطلق بعضًا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على المقطع المصور، اسم ” أقوى رفسة في العالم ” ، حيث ظهرت في الفيديو إحدى الدراجات النارية، التي قام قائدها بركل السيارة ذات الحركات الغريبة، الأمر الذي نتج عنه قيام السيارة بالإطاحة بالدراجة، وأيضًا الإطاحة بسيارة أخرى، مما أدى لانقلابها على الفور.