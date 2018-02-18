بالصور.. الكشف عن ” مرسيدس مايباخ S-Class ” بلونين وفخامة غير تقليدية

عادل الحربي (صدى):

هل تريدون سيارة فاخرة سيدان حتى لو كانت سيارة مرسيدس S-Class ؟ بالتأكيد يمكنكم الحصول عليها من خلال نسخة مايباخ من السيارة التي جعلتها نسخة S-Class أكثر فخامة. ومن المقرر عرض السيارة في معرض جنيف للسيارات 2018 في مارس وستأتي بشبكة تهوية مطورة ولونين للطلاء الخارجي بصورة اختيارية وعجلات جديدة ومقصورة داخلية بلمسات خاصة.

وتأتي مقدمة السيارة بوحي مايباخ 6 كوبيه التجريبية التي ظهرت في معرض بيبل بيتش في صيف 2016. والطلاء الخارجي للسيارة المزدوج اللون يحمل 9 خيارات لونية مع تلميع خاص يجعل الالوان الداكنة أكثر لمعاناً مع عجلات 20 بوصة بصورة قياسية وتتوفر السيارة في 3 نسخ منها S650 كابروليه.

كما يمكن استخدام لونين داخل مقصورة السيارة منهم البني Armagnac والأسود والبيج سافانا والاسود , مع تطريز متنوع يأتي بلون نحاسي وذهبي وبلاتينيوم مع باقة تطعيمات Designo Magnolia. وكانت دايملر قد باعت 25 ألف نسخة من سيارات مايباخ طوال 3 سنوات .