الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت بوابة التوظيف الوطنية عن العديد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، في عددٍ من التخصصات المختلفة.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة تتمثل في: مهندس مدني (عام) ، وكاتب شؤون موظفين، ومساعد إداري، وموظف استقبال، وكاشير، وعامل نصب سقالات، وطبيب أسنان عام، بالإضافة إلى مهندس كهروميكانيكي (عام) .

وتابعت، أنه من بين الوظائف الشاغرة: عامل تعبئة رفوف، وعامل شحن وتفريغ، ومهندس حفريات نفط وغاز، بالإضافة إلى مسؤول تطوير أعمال، وحجَّار، ومهندس كهربائي (عام) .

وأشارت إلى أن التقديم لأي من الوظائف السابق ذكرها يكون من خلال:هنا