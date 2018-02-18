يسرا المسعودي تستعد للبدء في فيلمها الجديد ” حب ع الطاير “

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة التونسية يسرا المسعودي لتصوير فيلمها الجديد ” حب ع الطاير” ، حيث سافرت إلى مدينة الغردقة مكان التصوير، والذي تلعب فيه شخصية نانسي الفتاة التي تمتلك الكثير من العقد التي تجعلها تواجه الكثير من المشكلات في حياتها ومع من حولها، والفيلم من تأليف رامي يوسف وإخراج رأفت وجدي.

والجدير بالذكر أن يسرا المسعودي انتهت منذ فترة من تصوير دورها في فيلم ” كارما ” للمخرج خالد يوسف، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم عمرو سعد وخالد الصاوي وزينة ووفاء عامر ودلال عبد العزيز وماجد المصري وإيهاب فهمي.

كما شاركت يسرا المسعودي في بطولة فيلم ” الكهف ” بالمشاركة مع كل من الفنانين محمود عبد المغنى، ماجد المصري، روجينا، مي سليم، إبراهيم نصر، إيهاب فهمي، وآخرون، تأليف سامح سر الختم، إخراج أمير شوقي.

وتدور أحداثه في إطار شعبي يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا أصبحت الصداقة عملة نادرة، من خلال مزيج من القصص الإنسانية والرومانسية، وتظهر فيه الحارة الشعبية بشكلها الحالي .