6 علامات تخبرك بأن مولودك ذكي جدا

متابعات(صدى):

كثيراً ما نسمع العديد عن الأمور المتعلقة بذكاء الأطفال خصوصاً المواليد الجدد منهم. وبالفعل، هناك إشارات حقيقية تثبت صحة تلك الملاحظات التي يعطيها أهل الخبرة في تربية الأطفال.

ونقدم لك أهم تلك العلامات التي تدل على أن طفلك ذكي جداً:

– لمعان العينين الذي يظهر في الأيام الأولى من ولادة طفلك.

– الانتباه إلى الأصوات والالتفات نحوها.

– الانتباه إلى الألوان والأشياء والانتباه إليك.

– محاولة تفحص الوجوه من حوله خاصة وجهك ووجه والده.

– تحريك يديه وقدميه مبكراً قد يدل أيضاً على ذكائه.

– الشعور بك عندما تكونين غاضبة، حيث يلجأ إلى البكاء.