استمرارا لسلسة الاعتقالات.. تركيا تحتجز 7 من عائلة واحدة لدعمهم المعارضة

أنقرة(صدى):

قرَّرت النيابة العامة في مدينة قيسري وسط تركيا، اليوم الأحد، اعتقال 3 من أفراد عائلة بويداك التي تمتلك شركات ضخمة في أنحاء البلاد، إضافة إلى إصدار مذكرة احتجاز بحق 7 آخرين منهم نساء، بتهم دعم المعارضة.

ووجهت النيابة العامة، لعائلة بويداك تهم دعم محاولة الانقلاب من خلال انتمائها إلى تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى الدعم المالي لبنك آسيا المقرب من حركة الخدمة التابعة للداعية المعارض ” جولن “.

يذكر أن مالكا شركات بويداك ممدوح وحاج بويداك، قد تم اعتقالهما في مارس 2016 بتهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب، وتمت مصادرة شركاتهما.

ياتي ذلك استمراراً لحملة الاعتقالات الشرسة التي تقودها السلطات التركية ضد المعارضين.