بالفيديو.. أروع هدف في تاريخ كأس ألمانيا لكرة القدم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هدف يعد من أجمل أهداف بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، والذي سجله نادي باير ليفركوزن الألماني في إحدى مبارياته.

وأتى الهدف من خلال عمل جماعي مميز بداية من حارس المرمى مرورًا بخط الدفاع حتى الوصول إلى خط الهجوم وجميع لاعبو ليفركوزن يتناقلون الكرة بينهم بمنتهى اليسر لبناء هجمة مثالية وإحراز الهدف.

وتمكن اللاعب الألماني جوليان براندت، حينها من تسجيل هذا الهدف الجميل لنادي باير ليفركوزن، حيث أدهش الجميع وتعالت صيحات الجماهير.

ويذكر أن نادي باير ليفركوزن يحتل المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الألماني برصيد 38 نقطة وبفارق 21 نقطة عن بايرن ميونيخ الذي حتل صدارة الدوري.

Search for the word ‘Teamwork’ in the dictionary and you’ll see this goal by Julian Brandt. 🔥@bayer04_en pic.twitter.com/tjCN0VAqkx

— Now Football (@Now__Football) ١٣ فبراير، ٢٠١٨