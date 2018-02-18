تسليم جائزة شخصية العام العربية السينمائية بمهرجان ببرلين

نورة الشهري(صدى):

أعلن مركز السينما العربية، عن فوز عبد الحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومسعود أمر الله آل على المدير الفني للمهرجان بجائزة شخصية العام العربية السينمائية، و التي يمنحها مركز السينما العربية بالتعاون مع مجلة هوليوود ريبورتر، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم تقديم هذا النوع من الجوائز إلى مديري مهرجان سينمائي، وسوف يتم تقديم الجائزة ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

حيث علق عبد الحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي على فوزه بالجائزة قائلًا بأنه فخور بما وصل إليه مهرجان دبي السينمائي الدولي، وبالنيابة عن فريق العمل،يشكر مجلة هوليوود ريبورتر ومركز السينما العربية بسبب تقديرهما لالتزام المهرجان بمهام الترويج للمواهب العربية الواعدة وأعمالهم للجمهور الدولي.

بالإضافة إلى دعم الحوار الذي يستهدف التبادل الثقافي، وأكد على ضرورة السعى للوصول إلى مستقبل رائع، في الوقت الذي نستمر فيه في رؤية الاهتمام المتزايد بصناعة السينما العربية، وفى تشبيك المواهب من مختلف أنحاء العالم، واكتشاف مواهب جديدة، والشروع في شراكات جديدة، بالإضافة إلى أن نصحب جمهورنا في رحلة حكي غير عادية، تستهدف إلى جدال ملهم ومعلوماتي وشجاع.

وأضاف أيضًا مسعود أمر الله آل على المدير الفني لـمهرجان دبي السينمائي الدولي أنه طوال الـ15 سنة الأخيرة، كنا سعداء الحظ باستضافة مواهب جديدة واعدة من العالم العربي، ليشاهد العالم أعمالهم، وبتبني أحدث طرق الحكي واكتشاف حكايات من داخل وخارج العالم العربي تنير لنا الطريق، والحصول على الإلهام من صُنَّاع الأفلام القصيرة المستقلين، ومشاركة هذا وأكثر مع جمهورنا في الإمارات.

وقد تألقت شاشات عرضنا بقصص مذهلة عُرضت خلال المهرجان، ونحن نتطلع لاستقبال قصص إبداعية أكثر من داخل وخارج العالم العربي. نشكر مجلة هوليوود ريبورتر ومركز السينما العربية على الجائزة، التي تعتبر إشارة بأن فريق عمل المهرجان المتفاني ناجح في أداء مهمتنا التي تستهدف بناء منصة على مستوى دولي لصُناع الأفلام العرب، يقودها الحركة السينمائية في المنطقة العربية.

وقد أطلق مركز السينما العربية دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاج السينما العربية.