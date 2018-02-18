خبراء تجميل ” سر جمالك في نوع غذائك “

نورة الشهري(صدى):

أكد عدد من خبراء التجميل، أن التغذية الصحية هي سر جمال البشرة؛ حيث أنها تساعد على بناء الخلايا وتجددها وتحارب المؤثرات الضارة، التي تهاجمها، مما يسهم في التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع شباباً وحيوية.

فالبشرة تتعرض يومياً لمؤثرات ضارة مثل التوتر النفسي وأشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى نشوء ما يعرف بالجذور الحرة، التي تهاجم خلايا البشرة.

الجذور الحرة

الجسم يمكنه التخلص من بعض الجذور الحرة بنفسه، ولكنه لا يمكنه الصمود أمام كثرتها، وبالتالي قد تلحق تلفيات بالخلايا. ويمكن الحيلولة دون حدوث ذلك من خلال تناول مضادات الأكسدة بانتظام، والتي تحارب الجذور الحرة وتحمي خلايا البشرة، مثل فيتامين C وفيتامين E والبيتا كاروتين والزنك والسيلينيوم.

فيتامينات لتجديد الخلايا

الفيتامينات والمعادن مهمة لجمال البشرة؛ حيث يساعد فيتامين A مثلاً على تجديد خلايا البشرة، وهو موجود في الحليب والجزر والأسماك.

ويتمتع فيتامين E وفيتامين B بهذا التأثير أيضاً، وهما موجودان في منتجات الحبوب والخضراوات ومنتجات الحليب. كما يحظى فيتامين C بأهمية في عملية ضبط رطوبة البشرة، وهو موجود في الليمون والفواكه الحمضية والفراولة، فضلاً عن كونه مضاداً للأكسدة، ومن ثم يحارب الجذور الحرة. ولبناء البشرة يحتاج الجسم إلى الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم. ويمكن إمداد الجسم بهذه المعادن من خلال تناول الحبوب والخضراوات واللحوم ومنتجات الحليب.

الماء إكسير الشباب

إن الماء يعد إكسير الشباب للبشرة؛ حيث أنه يتمتع بأهمية كبيرة لترطيب البشرة من الأعماق، كما أنه يسهم في تمتعها بمظهر مشدود وغير مترهل. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الماء على تحسين سريان الدم وتنشيط الأيض.

وللاستفادة بهذه المزايا الجمالية، على المرأة أن تشرب من لتر ونصف إلى لترين من الماء يومياً، بالإضافة إلى شاي الأعشاب والفواكه غير المحلاة.

البروتينات للصلابة

البروتينات والدهون مهمة جداً لجمال البشرة، فالبروتينات ومكوناتها الأحماض الأمينية، تلعب دوراً مهماً في تمتع البشرة بالصلابة. وتتمثل المصادر الغنية بالبروتينات في الحليب ومنتجاته والبقوليات مثل العدس والفاصولياء واللحوم قليلة الدهون والأسماك والمكسرات. وتعد الدهون مهمة لبناء الخلايا، كما يحتاج الجسم إلى الدهون ذات الأحماض الدهنية غير المشبعة، كتلك الموجودة في الزيوت النباتية أو الأسماك البحرية، من أجل الاستفادة من الفيتامينات القابلة للإذابة في الدهون.

ولهذا الغرض يمكن تناول زيت الجوز أو زيت السلجم وسمك السلمون والماكريل والرنجة.

حياة صحية

وإلى جانب التغذية الصحية والمتوازنة يمكن التمتع ببشرة نضرة ونقية من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية في الهواء الطلق وأخذ قسط كاف من النوم والإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والإقلال من الوجبات السريعة والحلوى وتجنب التوتر النفسي.