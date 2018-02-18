انتهاء ” عملية الفيصل ” بوادي المسيني واستمرار ملاحقة الإرهابيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الأحد، انتهاء عملية ” الفيصل ” العسكرية في وادي المسيني، والتي تهدف إلى القضاء على تنظيم القاعدة في المنطقة.

وأكد ” البحسني ” على نجاح قوات النخبة الحضرمية بإسناد من التحالف العربي في السيطرة على وادي المسيني التي تعد أهم وكر للقاعدة في المحافظة.

وأشار إلى أن القوات بمساعدة التحالف بقيادة المملكة ودعم الإمارات تواصل ملاحقة الإرهابيين في مناطق أخرى.